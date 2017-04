Desde que Luis Enrique anunciara que desde el fin de la temporada actual no iba a seguir a cargo del banquillo del FC Barcelona han sonado muchos nombres de posibles sustitutos y según Tutto Mercato Web se añade otro más.

No es otro que Giovanni Van Bronckhorst, el actual técnico del Feyenoord holandés. El de los Países Bajos es ex jugador de la entidad culé, ya que se habla de factores que le hacen ideal para optar al puesto. Habla castellano, conoce bien el club y lo está haciendo francamente bien con el Feyenoord, liderando la Eredivisie con el equipo de Rotterdam. En la misma publicación destacan que hay otros dos nombres con opciones de hacerse con las riendas del vestuario azulgrana, otro ex jugador, actualmente entrenador del Everton, Ronald Koeman y un ex espanyolista, el argentino del Tottenham Mauricio Pochettino (si bien este último rechazó hace semanas esa opción de forma clara y contundente).