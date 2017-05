Con 18 años recién cumplidos, Fran Beltrán, es una de las sensaciones del Rayo Vallecano. El canterano rayista ha despuntado en su primera temporada con el primer equipo, ha disputado 28 encuentros y hasta ha logrado hacer 1 gol.

En una entrevista otorgada al diario As ha comentado su meteórico ascenso y a su vez los rumores que le sitúan en la órbita de grandes clubes cómo el FC Barcelona, del que se hablaba que lo tenía en su agenda. «Ésta es mi casa y donde quiero estar. También a la gente de Vallecas le gusta que un canterano esté en el equipo y se quiera quedar. Tenía claro que si venía otro equipo, Madrid o Barça, yo quería seguir aquí. No se me ocurre mejor sitio que el Rayo», aseveró el joven talento del club franjirrojo.