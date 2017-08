El FC Barcelona acogerá a modo de prueba en su filial a un central marfileño de 21 años llamado Dabila Ouattara, jugador que milita en el Al Hilal de Sudán. Si tras los días de prueba convence, firmará por el FC Barcelona B.

Desde Sudán es de donde llega dicha información. El periodista Abdul Musa aseguró a través de sus redes sociales que le futbolista ya está en Barcelona para comenzar su etapa de pruebas con el combinado culé.

Believe it or not, reports in #Sudan that @FCBarcelona have offered Al Hilal Sudan Ivorian defender Dabila Ouattara a trial at the club!!! pic.twitter.com/F12KUks0nz

