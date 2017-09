Hace unos días José Mourinho hacía saber en una rueda de prensa que no le gustó para nada la salida de Andreas Pereira rumbo al Valencia. Por eso ahora el diario Marca ha cuestionado al jugador sobre esas declaraciones, y el futbolista ha contestado hablando de su salida de Old Trafford.

«A mí no me dolió. Hablé con él antes de venir aquí. Por un lado estoy contento porque él me quiere y pienso que, si no soy un jugador bueno, no habría querido que me quedara. Entonces yo pienso por el lado positivo. Si pensara en negativo puede que eso te duela, pero para mí es algo bueno. Hablé con él antes de venir aquí y quiero trabajar fuerte y quedarme todo el año. Estoy centrado aquí. Estoy centrado en el Valencia, quiero estar aquí y ayudar todo el año al equipo, pero no sé lo que quiere el United en el futuro. Quiero aportar lo máximo y hacer lo mejor todo el año en el Valencia. A mí me dijeron que iba a jugar aquí un año y quiero estar aquí un año. No sé lo de esa cláusula de enero», afirmó el jugador.