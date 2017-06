Juan C. Navarro

El futuro de Diego Alves sigue en el aire. Aunque en las últimas semanas se le había llegado a situar a un paso de la AS Roma, lo cierto es que el arquero no se ha cerrado ninguna puerta. De hecho, a día de hoy, el jugador no descarta ni volver a Brasil ni permanecer durante una temporada más en el Valencia.

«Tengo contrato con el Valencia hasta 2019, pero claro el Flamengo es un club que atrae a cualquier jugador del mundo. El Flamengo es un club que despierta el interés de cualquier jugador, pero de ahí a que se concrete algo... Nunca puedes decir que no a nada, pero si regreso a Brasil claro que jugaría en Flamengo. Pero es lo que te digo, soy jugador del Valencia, tengo contrato con el Valencia y en todo caso primero tendría que haber una negociación entre los dos clubes (...) Soy jugador del Valencia actualmente y ahora vuelvo para la pretemporada y a ver qué situación me encuentro», explicó durante una conversación con la televisión canarinha que recoge Marca.