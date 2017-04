Hoy el Valencia visita al Real Madrid en Liga, en un partido donde el cuadro che se juega el orgullo y los blancos seguir dependiendo de sí mismos en el campeonato. Antes de este duelo As ha hablado con Nani, extremo del combinado de Mestalla, que se ha referido a sus intenciones para la temporada que viene.

«Sí, claro, me gusta el club, la ciudad... Pero si me dices que nada va a cambiar, yo no querría estar aquí. Yo quiero que cambie todo en el Valencia. También la afición. No culpo a los aficionados del mal año, que conste. Pero la fuerza de un equipo es su afición, ellos te dan el 50 por ciento de una victoria en tu campo, pero si te critican cada vez que tocas el balón, así no vas a poder mejorar», afirmó el portugués.