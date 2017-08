Hoy en rueda de prensa, Marcelino García Toral acaba de analizar la situación del Valencia en esta recta final del mercado de fichajes. El entrenador del cuadro che ha sido cuestionado en primer lugar por Ezequiel Garay, central a quien se ha colocado lejos del combinado de Mestalla recientemente.

«Garay es un tema que tiene una lumbalgia en un proceso agudo. No hay que montar más películas por la que no la hay. La única situación de Garay es una situación médica. Ya os comenté que Garay la pasada semana que si existía una situación de posible salida entre clubes y él quiso jugar. En este momento es duda y no sabremos si podrá estar porque le dio una lumbalgia. No hay otra circunstancia. No sé si habrá otra situación de salida, no soy adivino, me da la sensación de que no, pero no domino otra situación que no sea otra salida», afirmó el preparador.

Por otro lado se ha referido a Gonçalo Guedes, atacante del PSG que ha sido colocado cerca de su club: «Realmente no sé cómo está el tema de Guedes, parecía que a principio de semana era segura su llegada pero las circunstancias no sé por qué motivo hay una pausa, no sé si definitiva o realmente es un proceso hasta que el PSG decida dar la salida».