El Valencia anunciaba ayer las incorporaciones de Jeison Murillo y Gabriel Paulista, y además ganaba a la UD Las Palmas en el inicio de la Liga. Al término del encuentro (1-0), Joao Cancelo se despedía entre lágrimas de Mestalla ante su inminente llegada al Inter de Milán, y después Marcelino admitía su salida en rueda de prensa, al tiempo que esperaba nuevos fichajes.

«Es de elogiar la actitud que ha tenido, sabía que iba ir al Inter y quiso jugar el partido. Está claro que ahora tenemos que fichar un jugador de banda, es obvio, pero no sé si ficharemos un atacante. No sé de Kondogbia, hoy he visto a Gabriel y a Murillo ahora, no sé qué va a pasar con Kondogbia, supongo que vendrá, cuando lo vea aquí lo afirmaré», aseguró el técnico.