Mateu Alemany ha concedido una entrevista a la Cadena Cope de Valencia. Como director deportivo del club che, ha hablado de las posibles salidas y la situación de varios jugadores que forman parte del conjunto valencianista.

«Tenemos muy claro lo que queremos y lo que no queremos, los jugadores que no queremos que salgan y los que deben salir. El mercado se está empezando a mover y en este negocio el que se precipita, pierde. No me gusta tomar decisiones por presión. Lo importante es tener un buen equipo, no tenerlo rápido. El concepto intransferible no lo entiendo bien desde que hay cláusulas de rescisión, estudiaremos cualquier oferta», explicó, para pasar a valorar la situación de jugadores con un alto salario y que podrían salir este mismo verano: «Alves, Enzo y Negredo no son un problema, si el equipo vuelve al trabajo y alguno de los que no deba estar no ha salido, habrá que buscar una solución».