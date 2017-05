«Antes de las preguntas, quiero deciros que ayer oficialmente me comunicó el club que está buscando entrenador. Como en tantas ruedas de prensa hemos hablado del futuro y del no futuro, siempre he dicho lo mismo, los tiempos los marcaría el club y el club ya me lo ha transmitido. Por lo tanto, ahí queda esa información. Yo voy a seguir trabajando en el Valencia. No sé todavía en qué función. Para mí eso ahora no es lo importante, solo quiero acabar».

Así acaba de anunciar en rueda de prensa Voro, entrenador del Valencia, que no va a continuar en el cuadro che la temporada que viene. Por tanto se confirman las especulaciones con respecto a que el cuadro che buscará nuevo preparador, con Quique Setién y Marcelino como favoritos.