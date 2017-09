Jaume Roures, accionista de Mediapro y dueño de BeIN Sports, está empeñado en hacer de LaLiga uno de los mejores productos televisivos del mundo. El magnate asegura que el proyecto está en crecimiento y prevé unos ingresos de 2.000 M€.

Se le preguntó que si LaLiga podía competir con una liga como la Premier League y respondió que «deportivamente es evidente que LaLiga compite. No hay más que ver los últimos 10 años. La Premier se creó hace 25 años y LaLiga no tiene ese recorrido. En Inglaterra hay más habitantes, más abonados, menos piratería, más pubs que emiten el fútbol y que generan ingresos. LaLiga no tiene esos ingresos. La NBA tiene 2.600 millones de ingresos de televisión y LaLiga está en 1.600 y en el próximo ciclo vamos a estar en los 2.000 millones».