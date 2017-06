El central sueco, Victor Lindelof, es el primer fichaje del Manchester United esta temporada. El zaguero ha hablado para Aftonbladet y para la televisión de su nuevo club sobre los detalles de su contratación. Entre sus palabras destaca el detalle determinante en su traspaso, revelado por el propio jugador.

El zaguero habló del papel clave del entrenador, José Mourinho: «Hablamos por teléfono. Mourinho me habló sobre el club y todo lo que le rodea. También me dijo cómo me veía y por qué me quiere. Fue una buena conversación. Para mí es muy importante oír lo que tiene que decirme. Te hace sentir bien saber lo que el entrenador querrá de ti cuando llegues aquí». Y es que el intimar con los jugadores es una estrategia de persuasión en habitual en el caso del técnico portugués a la hora de fichar.