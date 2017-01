El club castellonense y el Tianjin Quanjian han llegado a un acuerdo por el delantero que asciende a unos 18 M€, pero falta el acuerdo entre el equipo y el jugador. A pesar de esto, en Villarreal dan por hecha su salida y, tal y como informa As, ya se han marcado un objetivo para cubrir su baja: Sardar Azmoun.

El delantero iraní es el jugador más destacado del Rostov y sus grandes actuaciones en Champions League no han pasado desapercibidas. Eso sí, su fichaje no será sencillo ya que el equipo ruso no quiere deshacerse de él y el Liverpool, con más poderío económico, también le sigue de cerca.