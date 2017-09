El presidente del Villarreal, Fernando Roig, aprovechó las preguntas del diario As para lanzar un claro y duro mensaje contra ese sector de la afición amarilla que cuando el Real Betis aún iba por delante en el marcador dedicó evidentes silbidos a cuerpo técnico y plantilla.

«Enhorabuena a los que pitan, a los sabios de Vila-real. Con esta negatividad alrededor del equipo es muy difícil hacer un gran proyecto. Es una gran victoria pero tengo un gran disgusto. No entiendo la poca paciencia de la gente. Algún sector está siempre disgustado. No entiendo cómo se puede pitar al técnico antes de empezar. Esto cuesta mucho y no es fácil. Entiendo la exigencia pero no a las primeras de cambios. Pitan y luego animan ya con el 3-1...», aseveró.

El dirigente no se quedó aquí y recordó a quienes pitan que mantener el equipo en Primera División no es, ni mucho menos, una tarea sencilla. «Hemos empezado mal el partido y un sector del estadio no anima y está siempre quejándose. Esto es muy difícil. Estar en Primera cuesta mucho esfuerzo y mucho dinero. Más de lo que la gente se puede pensar. Es muy duro y parece que hemos perdido la perspectiva», espetó.