«Las sensaciones son un poco agridulces. Acabamos bien en la primera parte, el equipo me gustó en la segunda pero dejamos de tener el balón, ellos entraron en nuestro campo, pusieron centros laterales, córners y ahí llegó el gol. Cuando nos apretaron reaccionamos».

Fran Escribá no escondió su preocupación por el resultado sin duda engañoso que deparó el primer partido del Villarreal en la Europa League (3-1 ante el Astana) y dejó entrever que el cuadro amarillo aún tiene mucho camino por delante para recuperar su mejor versión. «Cometimos un error que fue perder el balón. En el momento en que no tuvimos el balón ellos son un buen equipo y lo demostraron. No fue un tema de intensidad o de agresividad, fue que no nos encontramos cómodos, cuando recuperamos el balón, volvimos a mostrar un buen nivel», añadió.