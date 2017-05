Voro, ex-delegado y entrenador interino del Valencia, ha hablado en una entrevista para el diario Marca, en dónde ha tratado la actualidad más inminente del club ché, como es el entrenador que le relevará la próxima campaña y su futuro propio.

«Creo que todos los entrenadores tienen una filosofía un estilo que se plasma en sus equipos. El que venga a demás de tener experiencia tendrá su propio estilo. Lo que nosotros necesitamos no se puede decir que sea un estilo u otro. El club tiene conocimientos suficientes para elegir ese perfil. Los nombres que están saliendo tienen su experiencia, sus ideas su bagaje y el club sabrá cuál es la mejor decisión. Necesitamos que el año que viene haya un cambio importante, venimos de dos años muy difíciles y se necesita una cara nueva», explicó Voro sobre las necesidades que tiene el equipo de Mestalla de cara a la temporada que viene.

Para pasar a tratar su rol personal dentro del club:«No hemos hablado de nada con respecto a mi futuro. Como delegado me he sentido muy a gusto, pero no sé si eso podrá ser. Todavía queda tiempo. Espero que no tenga que abrir la puerta de ser entrenador interino otra vez. Delegado es que acabo de estar ahí. Es un sitio en el que estás muy cercano de jugadores, de cuerpo técnico y del equipo en general. Yo ahí me encuentro muy a gusto. Pero también entiendo que puede haber otras opciones o en otro sitio en el que pueda aportar. No es algo que me preocupe en exceso. No es importante. A todos los entrenadores que han venido les he dicho lo mismo. Lo que quiero es sentirme útil de la marcha del equipo o del club. Yo soy una persona muy activa que quiero hacer cosas. Sabía desde enero que esto podría llegar. Ahora con tiempo lo hablaremos y buscaremos lo mejor, no es algo vital». Dejando claro que en para él está claro que su futuro en el club no pasa por volver a hacerse cargo del equipo cómo entrenador.