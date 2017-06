El director general del Inter de Milan, Walter Sabatini ha hablado para el diario ABC, en su versión de Sevilla, para comentar el proceso de negociación que el club italiano tiene en marcha con el Sevilla, interesado en recuperar a Éver Banega como refuerzo de este mercado veraniego.

«Es verdad que estamos hablando con el Sevilla. Hay, oficialmente, contactos entre el Inter y el Sevilla. Es real. ¿Un acuerdo? Estamos en ello. Pero hay que tener paciencia. No se puede asegurar nada ahora mismo. ¿Nueve millones? Sinceramente, me parecen pocos», confesó el directivo neroazzurri, que no cierra la puerta al traspaso y que a su vez expresa la lejanía de las posturas entre ambos clubes.