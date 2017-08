Autor de un gran comienzo de temporada con el Everton, Wayne Rooney es ahora noticia porque acaba de comunicar su decisión de abandonar la selección de Inglaterra, de la que es su máximo goleador histórico.

A sus 31 años el delantero toma esta decisión para focalizarse por tanto exclusivamente en su trayectoria con los tofees, equipo al que acaba de llegar. «Los sueños se hacen realidad y jugar para Inglaterra ha sido exactamente eso. Gracias a todos», ha afirmado el atacante.

Dreams can come true and playing for @England has been exactly that. Thanks to everyone involved it's been amazing - https://t.co/GfiT7oVCpx

— Wayne Rooney (@WayneRooney) 23 de agosto de 2017