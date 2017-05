La leyenda todavía en activo del Manchester United, Wayne Rooney, ha hablado en una entrevista para The Guardian en la que ha comentado las posibilidades que tiene de cara al futuro a sus 31 años, más después de que haya sido relegado al banquillo en la primera temporada de José Mourinho al mando de los red devils.

«¿Si me gustaría quedarme? Llevo 13 años en este club, pero quiero jugar al fútbol. ¿Hacerlo aquí? Por supuesto que me encantaría. Yo creo que el fútbol va cambiando, vas teniendo diferentes retos a lo largo de tu carrera. Esta temporada no he jugado todo lo que me hubiese gustado, he intentado ayudar al equipo tanto dentro cómo fuera del terreno de juego. Tampoco he querido llamar la atención, pero soy jugador de fútbol y eso es lo que quiero hacer, jugar al fútbol. Cuanto más juego, siento que puedo ayudar al equipo más y mejor», explicó el máximo goleador de la historia de la selección inglesa, dándo claras indicaciones de que su futuro puede estar lejos de Old Trafford.