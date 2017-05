Con 18 partidos disputados en esta temporada, Adrián San Miguel ha perdido la titularidad en el West Ham a manos de Darren Randolph. El portero de 30 años, que lo fuera del Real Betis, acaba contrato el 30 de junio pero los hammers tienen la posibilidad de estirar su compromiso por dos años más y parece que van a hacerlo así.

Por todo ello el guardameta se ha sincerado sobre su futuro ahora en declaraciones a Estadio Deportivo: «En cuanto a lo personal, me gustaría saber qué intenciones tienen conmigo, si voy a jugar o no. Y luego es importante ver el proyecto, qué se va a hacer el año que viene. Somos el West Ham y debemos luchar por cotas más altas, no sólo por la permanencia. Ésta es mi cuarta temporada en el club y quiero aspirar a más».

Por otro lado, ha reconocido el cancerbero tener ofertas de España para el nuevo curso, así como de otros equipos: «Ha salido interés de varios equipos de España y alguno de la Premier League. Sin embargo, no pensaba mucho en eso, sino en volver a la titularidad y ayudar al equipo. Ahora, a final de curso, nos sentaremos con el club, hablaremos y tomaremos la mejor decisión».