El pasado verano el Real Madrid cedía a Borja Mayoral al Wolfsburgo para que tuviera en el club alemán los minutos que no le podían garantizar en el cuadro blanco. El delantero ha jugado 11 partidos con la escuadra alemana y ahora ha hablado de sus planes de futuro.

«Soy madridista desde siempre. He estado nueve temporadas ahí, es el equipo de mi vida, me ha dado todo, me ha enseñado los valores que tengo. Todo lo que he aprendido ha sido del Real Madrid. He salido un año para estar cedido en Wolfsburgo, que es un gran club y un gran equipo. En principio es un año de cesión y vamos a ver. Mi objetivo siempre ha sido jugar en el Real Madrid», afirmó el futbolista.