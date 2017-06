Xabi Alonso acaba de poner fin a una larga trayectoria profesional que le ha permitido defender la elástica de equipos tan prestigiosos como Liverpool, Real Madrid o Bayern Múnich. Durante una entrevista concedida a New York Times, el futbolista ha dado a conocer los motivos por los que ha escogido éste como el momento idóneo para colgar las botas.

«He negociado conmigo mismo, tratado con el proceso y siento que es lo correcto. Después de las vacaciones de verano, cuando la Bundesliga empiece, cuando LaLiga empiece, cuando la Premier League empiece y esté sentado en el sofá, al otro lado, ése será el momento en el que me dé cuenta, cuando averigüe si me encuentro bien aquí o si me gustaría estar allí (...) Leí que retirarse es como comprar y vencer acciones. O es muy pronto o es demasiado tarde. En el fútbol, es prácticamente igual. Es muy difícil encontrar el momento adecuado, pero me siento tranquilo. Soy una fruta madura y me he caído del árbol», explicó.