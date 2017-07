Xavi Hernández, ex jugador del FC Barcelona que está pasando el ocaso de su carrera en Catar, ha concedido una entrevista al diario Sport en la que ha hablado de su futuro como entrenador y de la filosofía que llevaría consigo si vuelve al Barcelona. «Has estado aquí, te has querido marchar, pues ya no vuelves». Así de contundente se ha mostrado el centrocampista español al ser cuestionado sobre repescar a Bellerín y la marcha de canteranos. Asegura que «sería partidario que jugadores que se van no recuperarlos. Con 16 o 17 años para qué se van. Yo lo veo alucinante. No lo entiendo».

Tampoco se esconde a la hora de hablar sobre su futuro «mi objetivo es ser entrenador y en un futuro volver a Barcelona. Volver como entrenador. No me escondo». Aunque asegura que aún no tiene el carnet porque «no he tenido aún tiempo. Me sacaré el carnet cuando deje de ser jugador. El año que viene empezaré a sacarme el carnet. En menos de dos años me lo podré sacar».