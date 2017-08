Tras el sorteo de la Europa League que acaba de terminar, la UEFA acaba de anunciar al que es el ganador del trofeo de mejor jugador de este torneo la temporada pasada. Y el jugador que ha conquistado ese premio es Paul Pogba, pieza clave del Manchester United, que fue campeón del mismo.

El francés, que hasta el traspaso de Neymar había protagonizado el fichaje más caro de la historia, suma por tanto este premio individual a su carrera deportiva. En esta nueva campaña ya podremos verlo de nuevo en la Liga de Campeones porque los diablos rojos jugarán el máximo torneo continental.

Congratulations to @PaulPogba - the @EuropaLeague Player of the Season for 2016/17! pic.twitter.com/6234p3dAh1

— Manchester United (@ManUtd) 25 de agosto de 2017