El mediocentro marfileño, Yaya Touré, ha tenido varias rencillas con el que es ahora técnico del Manchestter City, Pep Guardiola. Estos problemas provienen ya desde su etapa en el FC Barcelona en la que también coincidieron y el entrenador catalán le condenó a la suplencia, y a s posterior salida del Barça, en favor de Busquets. Su etapa en el conjunto citizen no empezó con buen pie, Touré no contaba y unas declaraciones de su agente en contra de Guardiola no ayudaron.

Sin embargo la situación ha cambiado por completo y ambos han resuelto sus diferencias hasta tal punto que desde Pep y el club ha salido una oferta de renovación por una temporada más, teniendo en cuenta que el africano tiene 33 años.

El jugador quiere renovar, pero no bajo cualquier condición, ha exigido según informa The Sun ser un jugador importante para el proyecto, en definitiva lo que Touré desea es que se le aseguren minutos de juego para empezar a negociar una extensión de contrato. De no ser así el marfileño optaría por tomar la puerta de salida, y ofertas no le faltan, tanto Newcastle como Brighton y han contactado con el entorno del jugador para interesarse en su contratación.