El delantero sueco vive un buen momento en el Manchester United a pesar de que en octubre pasó una mala racha en la que no logró ver puerta durante 5 encuentros, un momento en el que se aprovechó para criticar su llegada a Inglaterra: «Las críticas me dan mucha energía. Me da mucha fuerza porque a los periodistas les pagan por decir mierda y a mí me pagan por jugar con los pies, es lo que me hace disfrutar, declaró el futbolista tras la victoria de su equipo frente al Middlesbrough»

Zlatan Ibrahimovic ha conseguido 17 goles en 27 encuentros, números con los que, según él, ha callado a sus críticos: «Llegué a la Premier y todos pensaban que no haría nada, pero como siempre, les he hecho comerse sus pelotas».