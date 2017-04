Juan C. Navarro

Aunque muchos han querido ver en su reciente lesión un momento idóneo para planificar el final de su carrera, el ariete sueco Zlatan Ibrahimovic (Manchester United, 35 años) ha aprovechado su cuenta de Instagram para enviar un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que le han apoyado apoyado a lo largo de las últimas horas y para, lo que es más importante, asegurar que está dispuesto a regresar a los terrenos de juego tras superar sus dolencias.

«En primer lugar, gracias por su apoyo y amor. Me duele, así que estaré fuera del fútbol por un tiempo. Voy a pasar esta prueba como siempre y voy a volver más fuerte. Jugué en una pierna, por lo que no debería ser un problema. Una cosa es segura, voy a decidir cuándo es el momento de decir basta, nada más. Renunciar no es una opción. Hasta la próxima», espetó.