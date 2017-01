Juan C. Navarro

Pierre-Emerick Aubameyang no es un objetivo inalcanzable. Aunque prefiere no llegar a esa situación, la directiva del Borussia Dortmund ha reconocido que si llega una oferta verdaderamente importante se sentará a estudiar la venta del prolífico ariete gabonés.

«Nunca podemos garantizar que un jugador se quede en el Borussia Dortmund para siempre, pero nuestra fortaleza es siempre encontrar nuevas soluciones. Con una oferta de 80 millones de euros, tendría que pensarlo junto a Rauball (presidente) y Zorc (director deportivo). Si tuviéramos una oferta de ese tipo tendríamos que reunirnos con Pierre-Emerick», reconoció Hans-Joachim Watzke, director ejecutivo del cuadro germano, durante una entrevista concedida a Kicker TV.

Es más, el dirigente quiso dejar claro que si se ven obligados a darle salida tratarán de encontrar una solución adecuada al problema, tal y como ya hicieron cuando Robert Lewandowski hizo las maletas para convertirse en nuevo jugador del Bayern Múnich. «Cuando Lewandowski se fue todos decían que era el fin del mundo, y Aubameyang fue nuestra alternativa. Si nos ofrecen 80 millones tenemos que analizar la situación. No tenemos presión, me gustaría que no llegara ninguna oferta por él», espetó.

Estas declaraciones deberían representar una buena noticia para el Real Madrid, pero lo cierto es que tras conocerse que el actual técnico del primer equipo, el galo Zinedine Zidane, no termina de ver con buenos ojos su incorporación, la directiva parece haber aparcado momentaneamente su posible fichaje. ¿Les hará cambiar de opinión está aparente predisposición del BvB?