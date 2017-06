El Borussia de Dortmund ya está manos a la obra planificando la nueva temporada, y mientras el futuro de Pierre-Emerick Aubameyang parece estar lejos del Signal Iduna Park, esta escuadra acaba de fichar a un nuevo atacante, aunque en su caso ocupará principalmente el lugar del lesionado Marco Reus hasta que se recupere.

Se trata de Maximilian Philipp, quien llega procedente del Friburgo, donde a sus 23 años se había convertido en pieza importante. Autor de 12 goles en 29 encuentros en la pasada temporada, ahora da el salto a un club con mayores expectativas, donde tendrá además la oportunidad de probar su valía.

Se trata de una nueva apuesta del combinado germano por los jóvenes talentos, que se veía corroborada además ayer cuando se anunciaba el desembarco de Peter Bosz en el banquillo del Signal Iduna Park. Como decíamos antes, será un recurso válido para mejorar el ataque del Borussia de Dortmund por las bandas. Firma hasta 2022.

Herzlich willkommen in Dortmund, // Welcome to Dortmund, Maximilian Philipp! #bvbneuzugang #BVB pic.twitter.com/fy5cPpGeDI

— Borussia Dortmund (@BVB) 7 de junio de 2017