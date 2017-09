«Timo Werner se deja querer». Ése es el titular que hoy figura en una de las informaciones recogidas en su web por el diario As. El rotativo español, que ayer mismo llevaba a su portada la información en la que se vincula al ariete con el Real Madrid, se hace eco de unas recientes declaraciones del futbolista y asegura que en ellas puede intuirse que el alemán estaría dispuesto a cambiar de aires.

Las manifestaciones, recogidas en origen por Sport Bild, no hacen referencia expresa al cuadro de Concha Espina, pero sí que dejan entrever que si recibe la llamada de un gran club del continente, el joven y talentoso delantero daría el sí quiero de forma casi inmediata. «No puedo prometer que vaya a estar aquí la próxima temporada. Hasta ahora, me ha ido muy bien con el Leipzig. A pesar de ello, no pienso en qué será dentro de uno, dos o tres años. Pero evidentemente quiero jugar alguna vez en un gran club. De todas formas, aún no hemos alcanzado el techo del Leipzig. Quizás se convierta en un gran club», espetó.

Cuestionado posteriormente por la identidad de esos grandes clubes en los que estaría encantado de desembarcar, Werner no escondió sus preferencias e indicó: «En España hay un máximo de tres clubes del máximo nivel: Barcelona, Real Madrid y Atlético. En Inglaterra hay unos pocos más: Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester United y City... El Bayern también es un gran club pero para mí no es un tema que me preocupe».

Eso sí, el punta quiso dejar claro que también escuchará la propuesta del RB Leipzig, la escuadra que le ha brindado la confianza oportuna para desarrollarse tras unos inicios más bien discretos en el Stuttgart. «Por supuesto que miraré la oferta. Si no renuevo ahora, tampoco significa que me vaya a ir en verano. Firmar un contrato por cinco años no significa que vayas a quedarte esos cinco años. El fútbol va tan rápido que uno no sabe donde estará mañana. De momento me siento muy bien en el RB y me gustaría seguir jugando aquí un tiempo», concluyó.