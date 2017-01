Robert Lewandowski ha sido constantemente vinculado al Real Madrid pero el jugador se mantiene fiel al Bayern de Múnich. El polaco no piensa en salir de Alemania como demuestra el contrato que firmó el pasado mes de diciembre y que le vincula al club bávaro hasta junio de 2021.

Ofertas no le han faltado al delantero, pero se encuentra muy a gusto en Alemania y no piensa en salir: «El Bayern es uno de los mejores clubes del mundo y está a la par del Madrid y Barcelona. Un cambio de club no sería un avance en mi carrera porque aquí podemos ganar todos los títulos. Además, me siento totalmente cómodo en Múnich».

En una entrevista en exclusiva para Bild, Robert Lewandowski se ha mostrado confiado para conseguir muchos éxitos en la segunda mitad de temporada: «Tenemos un tamaño de plantilla perfecto, no solo 14 jugadores, y esta es nuestra gran baza para luchar por los títulos a final de temporada».

Sobre la profundidad de plantilla ha hablado el delantero polaco y considera que el Bayern de Múnich tiene la cantidad de jugadores correcta para equilibra el buen ambiente y las oportunidades para todos: «Si hay demasiados jugadores siempre se puede recurrir al banquillo ante las bajas, pero es más difícil crear un espíritu de equipo. Nosotros tenemos el número de jugadores correcto».