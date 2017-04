Importantísima victoria la que ayer logró el Real Madrid en el Allianz Arena. Pese a que comenzó por detrás en el marcador y Arturo Vidal tuvo la oportunidad de poner el 2-0 para el Bayern Múnich desde el punto de penalti, finalmente fue el campeón de Europa el que logró llevarse el gato al agua. Y una de las grandes claves de la victoria fue la actuación de Cristiano Ronaldo. El internacional portugués volvió a recuperar el olfato goleador en Liga de Campeones después de seis encuentros sin ver puerta y anotó un doblete para certificar la victoria (1-2).

Con sus dos tantos en Alemania el actual Balón de Oro rompe una nueva marca histórica. Y es que Cristiano Ronaldo se ha convertido en el primer jugador de la historia en alcanzar los 100 tantos en competiciones europeas. Además de batir en esta carrera mano a mano que protagoniza con Lionel Messi desde hace años, el luso acumula 10 goles en los nueve partidos que ha disputado en Alemania y acumula 21 dobletes en la Liga de Campeones.

Sus números

Echando un vistazo a los números de esta temporada, Cristiano Ronaldo suma un total de 28 goles en los 37 partidos oficiales que ha disputado hasta la fecha. A estos registros hay que sumar un total de 12 asistencias a sus compañeros, por lo que son 40 en los goles en los que ha intervenido durante toda la temporada. De este modo, su participación en los tantos del Real Madrid es cada 83 minutos.

Consultado sobre el buen resultado, el atacante apuntó que «La verdad es que sí. Muy contento. El equipo ha reaccionado muy bien. No es fácil jugar aquí ante un equipo como el Bayern, perder 1-0, estábamos con buenas ocasiones... pero remontamos bien, marcamos temprano, jugamos bien, ganamos y está todo abierto para la vuelta». Además, el portugués no dudó en lanzar un aviso a navegantes espetando que «Yo no se quién duda de mi. Es un margen pequeño, la gente que me sigue, que quiere a Cristiano, no tiene dudas». Por último, Ronaldo analizó su estado de forma en comparación a lo sucedido en otras temporadas. «El trabajo está yendo muy bien, me preparé para estar bien el último mes y medio y me alegro», señaló.

Por su parte, el brasileño Marcelo tampoco escatima en elogios a su compañero al destacar que «Cristiano? Los que le matan, se equivocan. Yo le veo trabajar todos los días y siempre está ayudando a sus compañeros. No sé si es envidia, pero los números de Cristiano... Será difícil ver lo que ha hecho él por el fútbol, y todavía sigue jugando...»