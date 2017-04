Dos históricos se daban cita en el Allianz Arena. Rivales recurrentes, líderes de sus respectivas Ligas, dominadores del fútbol europeo y protagonistas de choques espectaculares, Bayern Múnich y Real Madrid abrían la que a priori era una de las eliminatorias más interesantes de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Todavía con el 0-4 de hace tres años en la retina, y consciente de que aún había por delante un encuentro de vuelta, Carlo Ancelotti no quiso arriesgar con la presencia de un Robert Lewandowski con problemas físicos y que se quedaba fuera de la convocatoria. Los blancos, mientras tanto, si que contaban con un Dani Carvajal que había sido duda hasta las últimas horas.

Como es habitual en este tipo de encuentros cuando se disputan en tierras germanas, los locales salieron como una auténtica locomotora. Dueños del esférico en los primeros compases ante un Real Madrid que era incapaz de hilar más de tres pases seguidos, la escuadra entrenada por Carlo Ancelotti sumaba tres saques de esquina en apenas 4 minutos e impedía que los blancos pasaran del centro del campo. Con el paso del tiempo el equipo de Zinedine Zidane se iba asentando en el terreno de juego y el control del balón estaba cada vez más repartido. Resistida la primera embestida de los locales, el Real Madrid intentaba apostar por jugadas largas y elaboradas. El tridente de ataque se mostraba muy solidario y presionaba la salida de balón de un Bayern Múnich que no terminaba de encontrarse cómodo. De este modo, la escuadra visitante generaba cada vez más peligro y tras un lanzamiento de falta de Cristiano Ronaldo que se iba alta en el minuto 15 y un tiro de Toni Kroos repelido por la defensa en el 16, Karim Benzema disfrutaba de la primera gran ocasión con un remate de cabeza al larguero en el minuto 17.

Fue ahí cuando volvió a emerger el Bayern Múnich de la mano de un Franck Ribery era el principal protagonista del ataque. Precisamente un lanzamiento suyo despejado a córner por Gareth Bale en el minuto 24 fue el que sirvió para que los suyos dieran el primer golpe gracias a Arturo Vidal. El chileno llegaba desde segunda línea para adelantarse a Nacho y rematar de cabeza el saque de esquina para poner el 1-0 en el marcador. Pese a que el tanto debería haber dado un nuevo impulso al partido, ninguno de los dos equipos terminaba de dar un paso al frente y ambos parecían pensar más en la vuelta del Santiago Bernabéu. Fue precisamente con la ventaja mínima para los locales con la que ambos conjuntos se marchaban a vestuarios, si bien Arturo Vidal tuvo la oportunidad de doblar el margen de la victoria desde el punto de penalti en el minuto 45 por un penalti de Dani Carvajal que no fue. Sin embargo, el ex de la Juventus enviaba el penalti a las nubes.

Parecen Real Madrid y Bayern Múnich dos equipos cortados por el mismo patrón, dibujados con un 4-3-3 y basados en gran medida en la indudable calidad de sus futbolistas. Hoy Zinedine Zidane decidió situar a Gareth Bale un paso por detrás del resto de miembros de la BBC a fin de dar un mayor equilibrio a la medular. Sin embargo, el resultado no terminó de ser satisfactorio, pues el ex del Tottenham se encontraba notablemente perdido y además no aportaba apenas nada en ataque.

Giro radical tras el descanso

Se marchaba Arturo Vidal con las manos en la cabeza al descanso. Evidentemente, el chileno sabía que el fallo desde el punto de penalti podía ser clave en el devenir tanto del partido como de la eliminatoria. Y Cristiano Ronaldo se encargó de darle la razón. El portugués necesitó apenas un par de minutos tras la reanudación para poner la igualada en el marcador e insuflar vida a los blancos. El Balón de Oro volvía a marcar en Liga de Campeones después de varios meses sin lograrlo (su último gol en la máxima competición continental fue ante el Borussia Dortmund el 27 de septiembre).

El tanto de los visitantes suponía un giro en el rumbo del encuentro y los blancos volvían a convertirse nuevamente en dueños. Pese a que ninguno de los tres centrocampistas (Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos) teminaba de brillar, el Real Madrid disponía de algunas ocasiones muy claras como la que tuvo en su cabeza Gareth Bale (minuto 55) apenas 2 minutos antes de ser sustituido por el joven talento Marco Asensio.

El partido se ponía incluso más a favor del actual campeón de Europa merced a la expulsión de un Javi Martínez que dejaba a los suyos con diez en el minuto 60 con dos tarjetas amarillas. El Real Madrid aprovechaba la ventaja que le daban los germanos y las ocasiones se sucedían (la más clara a pies de Karim Benzema en el minuto 72), pero el gol no terminaba de llegar. Los merengues eran conscientes que la eliminatoria estaba en su mano y buscaban el tanto que les pusiera por delante. Y finalmente lo hizo. Fue por medio de Cristiano Ronaldo, que en el 77 se adelantaba a la defensa germana para poner el 1-2 a pase de Marco Asensio.

Pese a lo favorable del marcador, el Real Madrid seguía insistiendo pocos eran los que podían negar que la diferencia en el electrónico podría ser incluso mayor. Marcelo tuvo en sus botas el 1-3 en el minuto 80 pero el esférico se marchó por muy poco junto al poste del internacional Manuel Neuer. Las caras de los jugadores del Bayern Múnich eran un poema ante el baile de los blancos que dejan la eliminatoria muy a su favor después de una victoria con la que demuestra sus ambiciones de repetir como campeón de Europa.