Es a nivel individual sin duda el gran duelo del mejor partido de la temporada. El gran goleador de la historia de la Liga de Campeones contra el mejor portero de las últimas décadas, el que más tiempo ha logrado mantenerse en la élite. Y al mismo tiempo los dos símbolos de sus equipos: la eficacia ofensiva ante la solidez defensiva.

No es la primera vez que Cristiano Ronaldo y Gianluigi Buffon se ven las caras, pero nunca hasta ahora lo habían hecho en un partido de tal magnitud. El delantero del Real Madrid buscará batir al portero italiano, hacerse con la Liga de Campeones y dejar así visto para sentencia el Balón de Oro, y también el premio The Best, que otorga la FIFA.

Por su parte, el portero de 39 años quiere alzar al fin la Orejona que le ha sido siempre esquiva. Y de paso colarse en el duopolio que durante casi una década mantienen el portugués y Lionel Messi, acaparando todos los grandes galardones individuales. Porque de ganar mañana la Champions League firmaría el Triplete con la Juventus de Turín y conseguiría el único gran título que le falta en su carrera deportiva, llena de éxitos.

En el caso del luso, su triunfo mañana le aseguraría el galardón al haber conquistado la Liga y por su papel relevante con goles trascendentales en ambas competiciones. Para el portero será más complicado, porque este tipo de premios suelen reconocer sobre todo la labor de grandes atacantes o jugadores de campo. No obstante, sería una ocasión inmejorable para premiar no solo su trayectoria sino también ese oscuro y poco agradecido trabajo que desempeñan los guardametas. Mañana comenzaremos a salir de dudas…