Los grandes focos mediáticos en España los ha acaparado, como es lógico, la semifinal madrileña que ayer vivió su primer envite, con el Real Madrid de Cristiano Ronaldo como claro vencedor, club que sin duda hoy miraba al Principado de Mónaco para conocer al que, salvo sorpresa, será su rival en Cardiff el 3 de junio. Y lo ha encontrado en la figura de un viejo conocido: Gonzalo Higuaín, en las filas de una Juventus de Turín que ha sido hasta la fecha el único equipo capaz de tumbar a los blancos en Europa. El argentino ha tenido al fin su gran noche europea, la que se le resistió en el Santiago Bernabéu. De forma que ahora su equipo y su ex escuadra son los claros favoritos para citarse en Cardiff el 3 de junio.

Después de lo vivido ayer, esta edición de la Liga de Campeones nos guardaba otro enfrentamiento espectacular entre dos de los equipos más en forma de Europa con permiso de Real Madrid y Chelsea, los líderes de las otras grandes ligas europeas. Porque la campaña de Mónaco y Juventus de Turín está siendo sensacional y además tienen en sus filas a dos de las joyas llamadas a suceder a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi: Kylian Mbappé y Paulo Dybala. Dos jugadores de los que se va a hablar mucho y no solo este verano sino en los años sucesivos. Dos estrellas que se han consagrado en esta Liga de Campeones, de las cuales solamente una pisará la final de Cardiff.

Era este duelo uno de los alicientes del partido. El otro, un choque de dos estilos muy trabajados. El derroche físico y la alegría ofensiva de los de Leonardo Jardim, contra el orden táctico y la efectividad ofensiva y defensiva de los de Massimiliano Allegri. Una eliminatoria muy atractiva por tanto, que nos ha dejado grandes minutos de fútbol en su primer envite. La vecchia signora salió con una apuesta ofensiva, en la que destacaba la presencia de Dani Alves y Alex Sandro como carrileros adelantados, con la BBC defensiva (Barzagli, Bonucci, Chiellini) por detrás. Buscaba Allegri atacar los flancos de su rival y lo lograba en los primeros minutos, que fueron claramente de los italianos, con algunas ocasiones destacadas a cargo de Gonzalo Higuaín. Mientras, Paulo Dybala aparecía constantemente como mediapunta, generando peligro con sus envíos a Mandzukic o al propio Higuaín, jugando siempre con criterio y sentido, buscando ese primer gol que acercara a su equipo a la final de Cardiff.

Los transalpinos dominaban en la medular, pero Mbappé no quería ser convidado de piedra en ese duelo particular con el argentino. De manera que, si no podía participar más activamente del juego, intentó buscar el balón con desmarques que pudieran dar salida a un juego directo de su equipo, y así acumuló dos ocasiones importantes en los minutos 11 y 12, desbaratadas por Gianluigi Buffon. Llegaba el legendario portero a los 100 partidos de Liga de Campeones con los piamonteses y lo celebraba con esas dos paradas y otra más a Radamel Falcao en el segundo cuarto de hora del partido, que fue claramente para los monegascos. Aparecían Lemar, Bernardo Silva o Bakayoko entonces. Fabinho se libraba de la presión bianconera para generar juego y los líderes de la Ligue 1 comenzaban a dominar el choque. Todo ello con el empuje de un Mbappé que es de esos pocos jugadores con la gran habilidad de hacerlo todo bien y con sentido en cada jugada. Cada vez que intervenía generaba peligro y mejoraba a sus compañeros, es un futbolista con el cual el espectador sabe que pueden pasar cosas.

Pero en el minute 29 cambiaba el devenir del resto del partido con el gol de Gonzalo Higuaín. O deberíamos decir golazo por la gran jugada que es sin duda la mejor muestra de cómo juega esta escuadra como equipo. Arranca todo de un taconazo de Paulo Dybala (no fue el único) en el centro del campo. A partir de ahí, los atacantes de la vecchia signora se lanzan como flechas en busca del gol. Higuaín prolonga para Dani Alves, que con otro taconazo devuelve un balón franco para que el argentino fusile a placer a Danijel Subasic y pusiera la eliminatoria de cara para los suyos. Un gol que fue un golpe para el equipo del Principado, pero sin dejarlo tocado. Los de Leonardo Jardim, como había dicho su entrenador en la previa, siguieron con su línea ofensiva, buscando como siempre ganar cada partido. La diferencia es que el tanto daba seguridad a la Juventus y cuando un equipo italiano se siente con confianza, todo es más difícil para su rival.

La vecchia signora ya otea Cardiff

De hecho en el arranque de la segunda parte el Mónaco lo siguió intentando. Desde luego no está por casualidad en semifinales de la Liga de Campeones, aunque aquí se haya encontrado con un muro infranqueable. Al derroche físico y talento del equipo monegasco se une sin duda la gran fe y voluntad competitiva de sus jugadores, que nunca perdieron la cara al partido. Por eso gozaron de las primeras grandes ocasiones del segundo tiempo, si bien se toparon con un espléndido Gianluigi Buffon, que frustró las ocasiones de Mbappé y Falcao en ese fulgurante inicio del equipo del Principado. Y una vez más el delantero francés generaba peligro escorado a la izquierda, si bien en este caso sus compañeros no le acompañaron como en otras ocasiones. Porque como decíamos antes, no es el club piamontés un equipo que se descomponga con facilidad.

De hecho sucedió más bien al contrario. Los minutos pasaban, los de Leonardo Jardim se desgastaban sin éxito, hasta que en el minuto 59 un error en la salida de Tiemoué Bakayoko fue aprovechado a la perfección por Dani Alves y Paulo Dybala, que forzaron esa pérdida del galo para que el brasileño se llevara el balón y centrase un balón franco a Gonzalo Higuaín, héroe del partido al rematar a portería ese pase preciso del ex del FC Barcelona, que firmó un partido sensacional más allá de esas dos grandes asistencias. Un segundo gol que ya sí fue un jarro de agua fría, porque la Juventus se dedicó a contener y buscar el tercero, que sentenciara la eliminatoria. Jardim movió ficha y dio entrada a Moutinho y Germain por Bakayoko y Lemar, bastante desaparecidos en todo el choque.

Pero no logró el club del Principado ese tanto esperanzador ante la mejor defensa de la Liga de Campeones. Supera ya la Juventus de Turín los 600 minutos sin encajar gol en este torneo, y lo hace gracias a la calidad de sus defensas (aunque hay que destacar que Giorgio Chiellini se empeñó con bastante dureza en algunas acciones) y también a su portero. Gianluigi Buffon estuvo a un gran nivel en todo el partido, lo lleva estando en toda la Champions League, pero en los minutos finales del choque tuvo intervenciones absolutamente claves para mantener a cero su portería. Así que, si a un gran trabajo de equipo, la efectividad de un delantero que estaba cuestionado, la solidez defensiva de toda la escuadra, le sumas las intervenciones estelares de uno de los mejores porteros de la historia, tenemos como resultado un equipo que ya acaricia una final de la Liga de Campeones. Cardiff está a solo un paso (pequeño) de Turín.