Con tres puntos por delante del FC Barcelona en la clasificación liguera pese a contar con un partido menos que el máximo rival, el Real Madrid centra ahora sus esfuerzos en Liga de Campeones. De este modo, Zinedine Zidane ha comparecido hace apena unos minutos ante los medios con motivo de la previa del envite transcendental que mañana le enfrentará al Bayern Múnich en el Allianz Arena.

Así, una de las primeras cuestiones al técnico galo ha sido su relación con Carlo Ancelotti, del que fue segundo precisamente en el cuadro de Chamartín y sobre el que ha dicho que «Yo le conozco y él a mí, pero no es ni una ventaja ni una desventaja. Creo que son dos equipos que se van a enfrentar, dos muy buenos y nada más. Nosotros con Carlo no vamos a jugar». Además, el galo añadió que «He aprendido muchas cosas de Ancelotti».

También respondió el técnico a una pregunta sobre la lesión del portugués Pepe, que se perderá varias semanas de competición. «¿Enfadado con Kroos por lesionar a Pepe? Son cosas que pasan, él está disgustado. Toni tiene importancia para nosotros. Tácticamente es muy bueno, sabe dónde ponerse en el campo y dar instrucciones a los compañeros. Con el balón sabe manejarlo muy bien», desveló.

Alternativas

Una de las grandes bazas por parte rival será el delantero polaco Robert Lewandowski, si bien no se encuentra en plenas facultades, aunque el francés señaló que «No tengo dudas de que Lewandowski, si está en el campo, va a estar al 100%. Lo de la amarilla de Sergio lo sabemos y él lo sabe. Yo no pienso en la tarjeta (…) Veremos si va a jugar Lewandowski. Nosotros nos preparamos pensando que va a jugar. Si no, el Bayern tiene jugadores importantes en cada posición».

Otro de los temas en los que se ha centrado la rueda de prensa es en la situación de la BBC, para la que Zidane solo tuvo palabras de elogio: «Son jugadores muy buenos y de experiencia. Son jugadores criticados, cuanto mejor eres, más te critican. Están acostumbrados. Tengo a tres jugadores con mucha personalidad. No es un partido que les asuste, es un partido que les mola». «¿A la BBC se les valora más fuera que en España? No sé, en España se les valora mucho. En España la gente sabe mucho de fútbol. Y valoran lo que son, igual que fuera», añadió antes de terminar espetando que «Sabemos la importancia de los tres de arriba, pero no sólo ellos. Tenemos un equipo muy equilibrado, vamos a salir a ganar el partido mañana, como siempre».

¿Fabio Coentrao?

Las dudas acerca de la situación de Carvajal han provocado la convocatoria de Fabio Coentrao, prácticamente invisible toda la temporada pero del que el entrenador dijo que «Si Coentrao está aquí con nosotros claro que se le puede utilizar. Carvajal está bien, veremos el entrenamiento. Como es muscular, no te puedo decir si está al 100%. Espero que en el entrenamiento de hoy esté perfecto». Además, mostró su confianza en la no necesidad de apostar de Casemiro como central: «Espero que no necesitemos a Casemiro de central. Tenemos a Nacho y Sergio y tranquilidad».

Por último, el campeón de Europa no dudó en dar un paso al frente y mostrarse confiado recordando que «Yo voy a pensar que este Madrid es mejor que el de Ancelotti, pero tenemos que demostrarlo en el campo. Los equipos del Madrid siempre han sido muy buenos, no creo que haya mucha diferencia entre uno y otro. Yo creo que tengo la mejor plantilla, pero luego hay que demostrarlo (…) No tengo miedo a nada, tenemos que hacer nuestro partido. Es un rival muy bueno, que lo están haciendo bien. Pero me interesa lo que vamos a hacer nosotros».