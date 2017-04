La edición 2016-2017 de la Champions League sigue avanzando, y acaba de concluir la vuelta de cuartos de final de la misma. Cuatro partidos divididos entre martes y miércoles, de esta semana y de la pasada, de los cuales hemos querido escoger el mejor once de esta ronda, como hacemos cada que ha habido Liga de Campeones. Ya sabemos cuáles son los 4 equipos clasificados para semifinales y ahora os presentamos el once elaborado por nuestra redacción.

La portería está ocupada esta vez por Gianluigi Buffon, pieza clave en el éxito de la Juventus de Turín, que anoche lograba un meritorio empate sin goles en el Camp Nou con el que accedía a semifinales del torneo. Es cierto que apenas tiraron a puerta los catalanes pero el italiano estuvo muy seguro y solvente en sus intervenciones. La defensa la componen Dani Carvajal, espectacular en toda la eliminatoria frente al Bayern Múnich, demostrando que es uno de los mejores laterales del mundo; los centrales son Giorgio Chiellini y Leonardo Bonucci, ambos en un excelente nivel de forma anoche en el coliseo azulgrana, ya que no dieron opción a la MSN de intentar la remontada; y el lateral izquierdo es para Marcelo, otro pilar de un Real Madrid que camina firme en su defensa del título.

En la medular encontraremos a dos jugadores del Mónaco. En primer lugar Tiemoué Bakayoko, un hombre fundamental en los planes de Leonardo Jardim como hombre de referencia en la medular, que distribuye el juego del equipo monegasco y es un seguro en la recuperación. Le acompaña Thomas Lemar, que arrancando desde la banda izquierda marca las diferencias en el apartado ofensivo y es clave para surtir de balones a los jugadores de ataque. Además en el centro del campo hemos incluido a Saúl Ñíguez, autor del gol clave para la clasificación del Atlético de Madrid en Inglaterra, y pieza indispensable en este exitoso proyecto de Diego Simeone.

En el ataque no podía faltar el gran protagonista de los cuartos de final: Cristiano Ronaldo. Marcó 3 goles en la vuelta para eliminar al Bayern Múnich, después de los dos que había marcado en el Allianz Arena para el Real Madrid, y es que el luso siempre aparece en el momento justo. Aunque esa condición de gran estrella de esta Champions League se la discute sin duda Kylian Mbappé, que ayer volvía a marcar para encarrilar la clasificación de los suyos a las semifinales. Y el último protagonista de nuestro once es Arjen Robben, que pese a no lograr clasificar a su equipo para semifinales, fue el gran peligro del Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu el pasado martes.