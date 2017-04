Es posible que nos equivoquemos de nuevo, ¡quién sabe! Pero esta vez huele a fin de proyecto, de ciclo y casi casi de temporada. Luis Enrique logró lo imposible hace un mes, después de anunciar que se marchaba del FC Barcelona a final de temporada, la remontada pareció cambiar una campaña destinada al fracaso. Hoy se ha corroborado que la remontada supuso solamente alargar la agonía por un mes. Porque esta noche en Turín, una segunda debacle, ha confirmado lo que sospechábamos muchos: el presente proyecto del conjunto azulgrana no da para más.

Con la remontada ante el PSG todavía en la retina, pero también con la dolorosa derrota en Málaga del pasado sábado, el combinado catalán se vio sobrepasado en los primeros 15 minutos por la Juventus de Turín hoy. Se esperaba por las alineaciones de ambos equipos, se veía venir. La presión alta de la vecchia signora para ahogar las salidas del balón de los culés, la intensidad que iban a meter los italianos a su juego, su necesidad de dar el primer golpe en casa a esta eliminatoria… Pero eso no evitó que sucediera. Porque es evidente que la defensa culé esta temporada hace aguas por todos lados. Si a esto le añades que Jérémy Mathieu no es jugador para un equipo que aspira a ganarlo todo, que Javier Mascherano está desorientado haciendo de Busquets, y que Marc-André Ter Stegen no tenía su noche… el cóctel está preparado: 2-0 en 22 minutos.

Es verdad, perdonen, nos faltaba el ingrediente estrella de este plato: un inspiradísimo Paulo Dybala que a partir de ahora va a ver cómo los numerosísimos rumores que ya protagonizaba se dispararán por mil (¿Habrá escogido ya Florentino Pérez galáctico esta noche?). El argentino marcó dos goles (golazos) para noquear a los catalanes y recordar irremediablemente a la debacle de París. Cierto es que después hubo una tímida reacción que no vimos en el Parque de los Príncipes. Sea por orgullo, porque sabían que una segunda remontada es imposible, o porque la vecchia signora se encerró atrás. El caso es que hubo ocasiones (Iniesta, Suárez) e incluso un gol anulado a Lionel Messi por fuera de juego. Pero el marcador no se movió en esa primera parte para el lado del FC Barcelona.

Hasta el primer gol de Dybala (7’), los catalanes no supieron salir de su campo. De hecho Gonzalo Higuaín falló un gol claro antes de que se inaugurase el electrónico. Dio la sensación de que solamente pudieron hacerlo cuando los italianos, que lo llevan en el ADN, recularon para buscar su momento, que lo encontraron después en una contra. Se encuentran cómodos cediendo el balón, y a diferencia de otros tiempos los culés no están tan a gusto con la pelota. Circulaciones de balón lentas, previsibles, esperadas… apenas se acababan las jugadas y eso siempre da opción a que el rival tenga réplica. El único camino para los de Luis Enrique parecía estar en algún robo de balón rápido a la Juventus, algún error de bulto en defensa, o bien una genialidad aislada de sus grandes estrellas. Pero enfrente no estaba cualquiera, sino el cinco veces campeón de Italia con una de las mejores defensas del planeta y con un tal Gianluigi Buffon bajo palos. Andrés Iniesta lo pudo comprobar: a sus 39 años el guardameta sigue en plena forma, y le sacó al manchego un gol cantado con una parada antológica. Negras perspectivas al descanso para los culés, y la sensación de que el devenir de la eliminatoria se iba a definir en los primeros minutos del segundo acto.

Quiero y no puedo culé

Las primeras sensaciones en el primer acto no fueron malas. Luis Enrique sentó a Jérémy Mathieu y dio entrada a André Gomes, lo que retrasó a Javier Mascherano a la defensa. En los primeros seis minutos los azulgranas parecían salir de la cueva, enlazaron jugadas, crearon alguna ocasión. Pero cuando la vecchia signora se asomaba al ataque hacía mucho daño. Era el riesgo del 3-4-3 y ponía también en evidencia las carencias defensivas mostradas en este curso. Gonzalo Higuaín perdonó en dos ocasiones, pero después en un saque de esquina Giorgio Chiellini no falló. Remató muy fácil, aprovechando otra de las bazas del equipo italiano: el juego a balón parado. 3-0, un golpe demasiado fuerte ya para los culés, que solamente tenían una opción: marcar gol en campo rival. Uno parecía ya un mal menor. Todo ello con el riesgo evidente de otra contra letal. Como en París.

La diferencia en este caso es que ese camino ya se había recorrido. Y todo el mundo sabía que o el FC Barcelona marcaba o la eliminatoria estaba cerrada. La Juventus no es el PSG y remontadas como la de hace un mes solamente ocurren una vez en la vida. De manera que el combinado catalán se aferró solamente a esa idea de buscar un gol. Pero por mucho que tengas a la mejor delantera del mundo, esto es la Liga de Campeones, jugaban en Italia y la empresa se antojaba cada vez más compleja conforme pasaban los minutos. Reclamaron los visitantes un penalti de Chiellini, mientras los locales hicieron lo propio con un fuera de juego que habría acabado en gol.

Así transcurrió el partido hasta los últimos diez minutos, con el FC Barcelona intentando la épica, algo incomprensible cuando faltaba tanta eliminatoria por delante, y tantos minutos de partido. Fue más fácil de entender en el tramo final, pero es evidente que el combinado azulgrana no da para más esta temporada. Esta vez lo intentaron, no como en París y si como en la remontada. Pero enfrente había otro equipo que huele a serio candidato al título, por si alguien tenía dudas.

El sistema de Luis Enrique se ha sostenido mientras los goles de la MSN han sido fluidos y constantes. No es algo nuevo, ni tampoco de esta temporada. Lo vimos el curso pasado ya. Es un modelo que ha dado éxitos y ha funcionado, pero cuando los rivales han dado con la tecla los azulgranas no han sabido reaccionar. Por si fuera poco sus argumentos defensivos han ido empeorando y nada parece ser capaz de soportar ya ese sistema con una defensa tan débil, tan vulnerable. En el tramo clave de la temporada ha quedado demostrado: la MSN ha fallado en los dos últimos partidos y los catalanes han dicho adiós, casi con toda seguridad, a Liga y Champions League esta temporada. Todavía no están muertos, pero las sensaciones no pueden ser peores. Esta vez tendremos que esperar menos para conocer el desenlace y esto tampoco favorece a un equipo que no deja de hacer aguas.