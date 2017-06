El Real Madrid defiende título. El conjunto de Chamartín quiere convertirse en el primer equipo de la historia que repite título de Liga de Campeones. El objetivo no será nada sencillo, pues en frente se encuentra una Juventus de Turín que pondrá toda la carne en el asador para alzarse con un título que se le resiste desde hace más de dos décadas y ha perdido algunas finales dolorosas por el camino, una de las cuales precisamente frente a los blancos.

Pese a la evidente tensión que destila el choque, los jugadores merengues se han mostrado tremendamente tranquilos en la rueda de prensa previa. Tanto el entrenador francés Zinedine Zidane como sus pupilos ya cuentan con el aval de los tres títulos logrado este curso (Supercopa de Europa, Mundial de clubes, Liga), después de haber levantado ya la anterior Liga de Campeones.

Los capitanes

Así, el capitán merengue Sergio Ramos ha sido el primero en hablar reconociendo «Mañana tenemos una cita con la historia. En ese aspecto hay que olvidarse del palmarés de cada uno y pensar en que fuera el primer título. Tenemos la ilusión de ser el primer equipo que repite título».

Además, el de Camas apuntó que «Es una oportunidad de reivindicarnos nuevamente como equipo. Hemos mantenido una regularidad muy buena esta temporada y cada vez que se habla de un título como la Champions es una motivación más. Estamos muy concentrados», si bien quiso añadir: «Después de tantos años sin tener la oportunidad de tener la Champions nunca sabes cuando llega el momento de cambio de ciclo. Estoy orgulloso y disfrutando del momento con la oportunidad de volver a jugar una nueva final de Champions». Consultado sobre su visión del partido, el central repartió el favoritismo y apuntó que en partidos como éstos la igualdad será máxima.

También compareció ante los medios el lateral brasileño Marcelo, que no quiso entrar al trapo de las declaraciones de su compatriota Daniel Alves de hace apenas unas horas que: «Es una final de Champions. Intentan meter por otros lados, pero nosotros estamos centrados en lo nuestro. Sabemos a lo que hemos venido y lo que tenemos que hacer. Cada uno habla de lo que quiere».

Además de lanzar palabras de elogio a su técnico (al que tildo de capitán del barco), el central internacional habló de los éxitos del Real Madrid en la Liga de Campeones. «No se lo que tendrá distinto, pero lo cierto es que el Real Madrid es el equipo que más finales ha logrado en esta competición. No vivimos del pasado ni de la historia. Nosotros dejaremos todo en el campo y queremos que nuestra afición se sienta orgullosa. La historia habla por si sola, no es casualidad».

Zinedine Zidane

Una vez ha llegado el turno de Zinedine Zidane, el técnico no ha dudado en reconocer que «Estamos preparados. Para llegar hemos trabajado muchísimo. Además, hemos ganado la Liga y estamos en un momento muy bueno. Tenemos que jugar esta final y lo importante es que estamos preparados».

Además, no se ha mostrado nervioso ante la disputa de una nueva final, pues sabe que «El Real Madrid sabe vivir con esta presión. Lo he vivido como jugador y ahora lo vivo como entrenador. Una final es solo un partido y puede pasar cualquier cosa. Todo está al 50-50, pero nosotros haremos todo lo posible para ganar de nuevo esta Champions». Además, el entrenador mostró su felicidad al espetar que «Estoy disfrutando de todo lo que nos pasa a todos. Soy el entrenador, pero somos mucho, sobre todo los jugadores. Vivimos algo espectacular desde hace mucho tiempo y veremos qué pasa. Es muy bonito jugar una final después de la de Milán».

Quiso también hablar el técnico de los jugadores que se quedarán fuera del equipo pese a formar parte de la convocatoria. «Lo más difícil para mi en este momento. Hay seis jugadores que no se van a vestir. Lo bueno es que van a estar en el banquillo. Al final lo más difícil es saber que ellos podrían hacer algo por el equipo y no podrán hacerlo. Sin embargo, todos estamos en el mismo barco», reconoció el entrenador.

A la hora de responder a si finalmente se decantará por Isco o Gareth Bale en el encuentro de mañana, Zidane no quiso dar ninguna pista, si bien dejó bien a las claras que «Lo importante es que cuando mire a la plantilla todos los jugadores estén listos para jugar la final. No solo anímicamente, si no también físicamente».