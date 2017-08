El Mal de páramo es una de las múltiples acepciones que tiene el Mal Agudo de montaña (MAM). Se trata de una serie de reacciones que aparecen en el ser humano (dolor de cabeza, cansancio, mareos…) cuando se realizan ascensiones a más de 2400 metros. Desde los 8000 se alcanza la Zona de la muerte, punto en el que tan solo los escaladores más expertos pueden permanecer unas horas.

Y si hay un auténtico especialista en vivir en estas tesituras, es el Real Madrid. Donde a otros les falta el oxigeno el campeón de Europa es capaz de hinchar los pulmones. Después de una pretemporada marcada por las críticas debido a su incapacidad para ganar en el tiempo reglamentario ninguno de los cuatro amistosos que había disputado, el equipo de Zinedine Zidane ha vuelto a demostrar que es letal en su hábitat natural, las finales.

Desde su derrota frente a Boca Juniors en la Intercontinental de 2000, el conjunto de Chamartín había logrado diez victorias en las diez últimas finales que había disputado. Así, los blancos habían tenido tiempo para sumar cuatro Ligas de Campeones, tres Supercopas de Europa, dos Mundiales de clubes y una Copa Intercontinental.

Todocampista Casemiro

Hoy, frente a un Manchester United que salió agazapado atrás el Real Madrid exhibió su mejor cara. Pese a las evidentes faltas de precisión derivada de las alturas de curso a la que nos encontramos, el cuadro merengue no tardó en hacerse con el balón. Con un once prácticamente igual al que disputó la final de Liga de Campeones en Cardiff en mayo (Gareth Bale en lugar de Cristiano Ronaldo), los automatismos de los de Zidane están completamente asimilados, dejando la magia para Isco y Marcelo. Sin embargo, si hubo uno nombre propio en la primera mitad, ese no es otro que el de Casemiro. Omnipresente, lanzando constantes desmarques de ruptura y e incluso llegando con peligro, el brasileño es uno de los baluartes de este equipo.

Fue precisamente suya la primera gran oportunidad del partido con un remate al larguero en el minuto 15. Y fue él el encargado de abrir el camino de la victoria. Fue en el minuto 23 rematando una asistencia de Dani Carvajal. Hubo que esperar hasta el descanso para que José Mourinho decidiera apostar por un cambio en su dibujo y pasara de un 3-5-2 a su más habitual 4-3-3 con el cambio de Marcus Rashford por Jesse Lingard. Sin embargo, de poco o nada sirvió está apuesta.

El Manchester United reacciona, el Real Madrid resiste

Y es que cuando apenas habían transcurrido 6 minutos desde la reanudación Isco ponía el 2-0 en el luminoso y acercaba un poco más el trofeo a las vitrinas del Santiago Bernabéu. En el 60 Gareth Bale estrelló contra el travesaño lo que hubiera sido la puntilla para la escuadra mancuniana. Sin embargo, esta ocasión marrada dio una vida extra al Manchester United que los ingleses aprovecharon. Fue el belga Romelu Lukaku, fichaje estrella de este mercado después de los 85 M€ invertidos en él que aprovechó un rechace de Kyelor Navas a remate del serbio Nemanja Matic.

El gol del belga provocó cierta zozobra en los blancos. El Manchester United apostaba por el juego directo con un Marouane Fellaini que había entrado apenas unos minutos antes (56) y se colocaba incluso en posición de punta en varias ocasiones. Parecía que el Real Madrid comenzaba a quedarse sin fuerzas y Zidane decidió dar más aire a los suyos con la entrada de escena tanto de Marco Asensio (en lugar de Isco) como de Lucas Vázquez (Gareh Bale) en el 72. Hubo que esperar otros diez minutos para que pisar el campo Cristiano Ronaldo. Lo hizo en la posición de 9 relevando a Karim Benzema.

El tiempo pasaba pero el partido transcurría tranquilo para los intereses del Real Madrid. El Manchester United era incapaz de generar peligro si no era por medio de juego directo. El campeón de la Europa League basaba su juego en el balón parado y las segundas jugadas aprovechando su poderoso físico, pero fue incapaz de poner las tablas en el marcador y llevar el encuentro a la prórroga. El Real Madrid es supercampeón de Europa.