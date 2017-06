Cristiano Ronaldo sigue batiendo registros. No tiene límites el portugués del Real Madrid, que hoy ha anotado dos goles decisivos para que el conjunto merengue se haga con su duodécima Copa de Europa. Ha superado hoy a Lionel Messi como mejor anotador en esta Liga de Campeones y se encamina a su próximo Balón de Oro, que será el quinto.

El futbolista merengue ha recibido el premio de MVP de las final de manos de Alex Ferguson, su mentor en el Manchester United. Con sus 12 tantos se afianza además como máximo goleador histórico de la Liga de Campeones y se anota u nuevo registro que es conseguir ser el primer jugador en marcar en tres finales de Champions League. Y tras este nuevo logro se ha sometido a las preguntas de la prensa.

«Estoy muy contento, ha sido una temporada única. Hemos ganado Liga y Champions, ha estado bien a nivel individual y colectivo. He llegado bien y he marcado goles importantes, así que estoy muy contento. Ha sido una temporada larga pero estoy motivado, contento. Me siento como un joven», afirmó el luso.

Además ha analizado el partido de hoy: «Fue un partido equilibrado, un primer tiempo en el que la Juve entró bien y creó oportunidades. Pero en el segundo tiempo el equipo ha estado impresionante. Hemos estado bien, de los mejores tiempos de esta temporada. Y ha sido complicado ganarla ante un equipo que no encajaba goles».