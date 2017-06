Cardiff se convierte por unas horas en la capital del mundo del fútbol con la Liga de Campeones como telón de fondo. La ciudad galesa acoge una final entre Real Madrid y Juventus de Turín en la que estarán puestos los ojos de más de 350 millones de espectadores de todo el mundo. De éstos, algunos miles se encontrarán a más de 10.000 kilómetros. Y es que esta es precisamente la distancia que separa Gales de Vietnam.

Fundada en 2012 la peña madridista del país asiático nació como una idea de Dương Nhật Nguyên, quien recuerda que «Cuando era estudiante me gustaba jugar al fútbol y siempre quería vestir la camiseta del Real Madrid. Conocía a algunos amigos que también apoyaban al equipo y les comenté ‘en Vietnam tenemos peñas del Liverpool, Chelsea, Arsenal… pero no del Real Madrid. ¿Por qué? Así que decidimos hacer algo. Queríamos unir gente que ama al Real Madrid. Con la misma pasión». Y fue precisamente así como se dio el paso: «Al comienzo, únicamente jugábamos al fútbol y veíamos juntos los partidos del Real Madrid. Después fuimos sumando actividades y conectando con más gente».

La evolución en este lustro ha sido notable, ya que «al comienzo únicamente teníamos Ha Noi y Ho Chi Minh como radio de acción. Después de cinco años, la Peña Madridista de Vietnam (RFCVN) se extiende por 28 ciudades y provincias de todo el país». Con un total de 2000 miembros oficiales, esta cuna del madridismo en Asia cuenta con algunos momentos indelebles en la mente de su fundador. «Destacaría sobre todo tres. En primer lugar el día que recibimos confirmación por carta del Real Madrid reconociéndonos oficialmente como Peña del club en 2013. En segundo, el día que celebramos la Décima juntos en 2014. Fue una sensación inolvidable. En último término, el día que recibimos a Emilio Butragueño en Junio de 2016», reconoce.

El sueño de un aficionado cobra vida

El nacimiento de la pasión por el Real Madrid de este trabajador de una compañía de marketing de 26 años comienza en 2002 cuando Ronaldo Nazario desembarcó en el club desde el Inter de Milán. «Él es el mayor ídolo que he tenido en mi vida. Siempre le he seguido. La historia comienza ahí y desde ese momento mi corazón se hizo blanco», apunta antes de desvelar su gran sueño, ver un partido en el estadio merengue «y disfrutar de la gran atmósfera del Santiago Bernabéu junto a los madridistas de todo el mundo. Siempre pienso en ello y aunque se que es difícil aún no lo descarto».

Con Luka Modric como referente del equipo de Zinedine Zidane, pese a que es Cristiano Ronaldo el jugador más idolatrado en su país, Dương Nhật Nguyên cree tanto en el técnico francés como en sus futbolistas de cara al choque. «El Real Madrid tiene la Champions League en el ADN. El equipo está en un buen momento tanto físico como mental. Zidane conoce las debilidades de la Juventus y sabrá explotarlo. Además esta temporada hay una gran atmósfera en el vestuario. En mi opinión eso es lo más importante», espeta destilando optimismo.

Pese a la diferencia horaria entre España y Vietnam (el partido comenzará pasada la medianoche vietnamita), esto no será obstáculo para que hasta 5000 aficionados merengues se citen en 17 sedes distribuidas por todo el país. Sobre todo, «los dos mayores eventos serán en Ho Chi Minh con el slogan ‘Momento de la historia’ y Ha Noi, con el lema de ‘La noche de la Duodécima’, con 2000 personas cada uno». No cabe duda que la noche de Vietnam se teñirá de blanco el próximo sábado.