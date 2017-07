Finalmente el culebrón que venía protagonizando durante las últimas semanas el lateral diestro Danilo podría haber escrito su último capítulo. Pese a que el destino del brasileño apuntaba irremisiblemente al Chelsea de Antonio Conte a fin de convertirse en el dueño de la banda diestra en su 3-5-2 habitual, finalmente será el Manchester City el que acoja al futbolista del Real Madrid.

Hace apenas unas horas se apuntaba que el técnico citizen Pep Guardiola había convencido al exfutbolista del Oporto para que se sumara a su proyecto en el Etihad Stadium y se convirtiera en alternativa al recién fichado Kyle Walker, millonario fichaje cerrado desde el Tottenham hace apenas unos días.

Ahora Sky Sports da un paso más al señalar que el acuerdo entre el propio Manchester City y el Real Madrid por el traspaso también está cerrado. De este modo, el conjunto inglés desembolsará una cantidad superior a los 30 millones de libras (34 M€) para cerrar la llegada del futbolista de 26 años que el pasado curso sumó 17 partidos de Liga (1 gol) a las órdenes de un Zinedine Zidane que ahora deberá valorar si apuntalar la plantilla en esta zona del campo o tirar con lo que actualmente tiene en la plantilla.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 19 de julio de 2017