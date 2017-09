El Real Madrid ya habría identificado la pieza que quiera para reforzar su delantera ante la salida de Álvaro Morata y los problemas de gol que está presentado el equipo dirigido por Zinedine Zidane cuando falta Cristiano Ronaldo. Timo Werner sería el principal objetivo, aunque no será sencillo. No solo porque el RB Leizpig es un club que no necesita vender a sus cracks, sino porque hay más clubes interesados en él.

Según apunta The Sun, el Liverpool de Jürgen Klopp estaría también interesado en hacerse con el ariete alemán. Cabe recordar que el conjunto de Merseyside ya ha llevado a cabo la contratación de Naby Keita, jugador que también milita en el combinado alemán y que llegaría para 2018. La idea de los ingleses sería juntar a Keita con Werner en su club y crear así una dupla letal.

El Real Madrid tendrá que convencer al futbolista con un proyecto deportivo ilusionante y prometiéndole protagonismo o verá cómo uno de los jugadores que está llamado a ser referencia mundial en el ataque acaba firmando por el Liverpool. Sin duda, se trata de un férreo competidor que hará que la operación se encarezca. Si a eso le sumamos que el RB Leizpig es un club rico que no necesita vender, el conjunto dirigido por Florentino Pérez podría terminar pagando una auténtica fortuna.

A todo esto, Timo Werner valoró anoche, tras el debut de su club en la Champions League, el interés del Real Madrid. «Es un placer cuando lees que el Real Madrid está interesado. Sería una mentira si dijera que no me interesa», dijo en unas declaraciones para Sky Deutschland. Aunque también ha querido dejar claro que «soy jugador del RB Leipzig. Juego la Champions League y estamos muy bien en la Bundesliga de nuevo. Estoy contento».