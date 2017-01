La paciencia de Álvaro Morata comienza a agotarse. El delantero regresó a la disciplina del Real Madrid el pasado verano porque estaba convencido de que, tras su brillante paso por la Juventus, iba a contar con un papel principal dentro del equipo, pero lo cierto es que las semanas han ido pasando y su rol no pasa del de un simple suplente (sólo ha sido titular en 6 partidos de Liga).

Pero lo peor para el canterano no es la exigua cantidad de minutos que ha sumado, sino la constatación de que el técnico blanco, Zinedine Zidane, apenas confía en él. De hecho, ni siquiera la evidente baja forma del actual titular, el galo Karim Benzema, ha servido para que pueda filtrarse en algún once inicial. Es más, el ariete tiene la sensación de que hasta el dominicano Mariano Díaz está por delante de él en la lista de preferencias del preparador.

Por todo ello, el futbolista no ha dudado en reunirse con su representante para pedirle que comience a buscarle nuevo equipo de cara al curso que viene. A día de hoy, Morata tiene muy claro que si Zizou sigue al frente de la nave sus opciones de brillar son muy escasas, por lo que la idea de cambiar nuevamente de aires ha vuelto a coger fuerza en su cabeza.

«Morata ya le ha dicho a su representante que empiece a buscar equipo. Si sigue Zinedine Zidane, Morata no sigue en el Real Madrid . Álvaro Morata se siente ninguneado y engañado. No sé si ha merecido más minutos o no, eso es un debate aparte, pero Morata entiende que le hicieron una promesa y que no se ha cumplido. Lo de quedarse en el Madrid desoyendo otras ofertas no le ha salido como él esperaba. En el club lo saben, si sigue Zinedine Zidane, él no quiere seguir en el Real Madrid porque entiende que tiene por delante a Karim Benzema e incluso a Mariano», indicó anoche el periodista Manu Carreño durante el programa El Larguero de la Cadena SER.