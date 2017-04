Aunque el Real Madrid se juega mucho en el partido que mañana le medirá al Deportivo de La Coruña, su técnico, el galo Zinedine Zidane, ha tenido que dar cumplida respuesta a otros muchos temas durante la rueda de prensa convocada con motivo de la visita merengue a Riazor. Entre ellos, como no, su decisión de alinear ante el FC Barcelona al galés Gareth Bale, futbolista que acababa de salir de una lesión y que no pudo ni terminar la primera parte.

«No intenté convencerle. Haré lo mismo si se repite. No tenía molestias. Pasó lo que pasó y no se puede evitar. Las cosas estaban claras entre él y yo. Yo confío en los jugadores y ya está. Es poca cosa y veremos cuanto tiempo está fuera (...) Estaba perfecto, al 100%. No lo podemos evitar. El jugador quiere jugar siempre. Esperamos vuelva rápido», justificó.

Igualmente, Zizou tuvo que hacer referencia a una noticia publicada hoy mismo por el diario Marca en la que se da por segura la renovación del malagueño Isco. «Ninguna culpa tengo en que Isco renueve. Es un jugador del Real Madrid, pero no tengo noticias de su renovación», espetó.

En su comparecencia, el preparador también volvió a valorar lo ocurrido en el Clásico y aseguró que, pese al resultado, volvería a repetir el mismo planteamiento. «Son cosas que pasan. Era el partido que convenía no perder, pero al final era perder tres puntos y mañana tenemos otros tres (...) No cambiaría nada. Hicimos un gran partido. Solo se perdió un partido. Cometimos errores, pero como todos. Seguiriamos igual. Los dos hicimos un gran partido. Ganaron ellos y ya está. No me gusta perder, pero no voy a cambiar nada», aseveró.

Finalmente, el técnico aseguró no sentirse preocupado por la falta de puntería que viene lastrando a su equipo. «No me preocupa la falta de puntería. Estamos fallando ya que tenemos muchas ocasiones. Puedo estar preocupado si no tienes ocasiones, pero no es nuestro caso. Lo que tenemos que hacer es matar los partidos», concluyó.