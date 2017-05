Como cada año, la UEFA ha celebrado hoy el Media Day con uno de los finalistas de la Liga de Campeones, en este caso el Real Madrid, después de que ayer lo hiciera con la Juventus de Turín. Los medios presencian el entrenamiento, hay entrevistas y una rueda de prensa multitudinaria en la que ha comparecido Zinedine Zidane.

«El equipo está muy contento por estar en la final. Sabemos lo que cuesta llegar a la final. Es una final merecida. El equipo llega bien físicamente y nos quedan cuatro días para trabajar. Lo más importante es dar el 100% en cada partido y nosotros lo hemos hecho, con profesionalidad. Podemos estar contentos. Ahora tenemos otra final y vamos a intentar ganar, como siempre», ha afirmado el francés al ser cuestionado por las sensaciones de su escuadra antes de la final.

Por otro lado, también ha hablado de la Juventus de Turín, su rival del sábado: «Es una final. Ellos no han encajado muchos goles y nosotros marcamos muchos pero eso no tiene nada que ver. Somos los dos mejores equipos de esta Champions. Lo que han hecho ellos también lo han hecho muy bien. El partido será muy interesante».

Por otro lado, ha sido cuestionado por Gareth Bale y su estado físico: «No estoy pensando en eso. Estamos contento de ver a Gareth con nosotros porque es importante. Estoy contento verlo que está bien, recuperado. Vamos a preparar el partido todos juntos, como siempre. Estamos todos preparados. Bale no me tiene que decir nada. Está listo y con una ilusión tremenda porque juega en casa. La motivación la tiene él y todos y eso es lo que me interesa».

El eterno debate

A continuación, fue cuestionado por el debate de si jugará Isco o Bale, quizás la gran duda de la alineación merengue para la final: «Son decisiones difíciles porque estamos todos y voy a tener que elegir. Hay jugadores que se van a quedar fuera y que han hecho un año extraordinario... Para mí eso es lo más difícil. No te voy a decir si he decidido o no ya quién de los dos va a jugar. También pueden jugar juntos como ya han hecho esta temporada...»

También ha sido cuestionado por su futuro: «Tengo un año más de contrato pero no significa nada. Quiero estar en este club, pero depende de lo que haces en el campo. Estamos contentos. El futuro es el sábado y nada más. Tengo ADN del Real Madrid. Esto es mi casa. Cuando llegué en 2001 todos fueron muy cariñosos. He defendido los valores de este club y estoy viviendo con este club algo espectacular. Es el club de mi vida».

Por otro lado, ha dejado entrever la salida de James Rodríguez del Real Madrid: «Veo bien a James, está metido para la final. Está concentrado en lo que tiene que hacer y con los compañeros siempre está alegre. A un jugador como James claro que le habría gustado jugar más, pero al final tengo que elegir. Y de verdad que James ha sido muy importante, cuando ha jugado lo ha hecho muy bien. El problema es que tengo que elegir entre muchos jugadores».

Por último, fue cuestionado sobre los motivos por los que cree que ganará la final y la posibilidad de lograr el Doblete: «¿Por qué podemos ganar? Porque creemos y porque estamos muy cerca. Todo gracias al trabajo de todo el año. Cuando uno trabaja duro recibe una recompensa. Pero no hemos acabado. No tengo la idea del doblete en la cabeza, las cosas van a pasar naturalmente. Estamos a punto de conseguir algo extraordinario, pero no, no estoy pensando en dejar una impronta en la historia».