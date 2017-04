Aunque jugadores como Leo Messi, Sergio Ramos, Casemiro, Ivan Rakitic o Sergi Roberto se llevan hoy todo el protagonismo por motivos muy distintos, lo cierto es que el último Clásico también sirvió para alimentar el debate sobre el presente y futuro de tres futbolistas del Real Madrid.

Entre los que salieron muy tocados del partido despunta, sin duda, Gareth Bale. El galés regresaba al once tras superar su enésima lesión de la temporada, pero tras ofrecer un rendimiento muy pobre y dar muestras de que su estado físico distaba mucho de ser el idóneo, Zinedine Zidane optó por enviarle el banquillo en el minuto 39 para dar entrada a Marco Asensio. «Me dijo que estaba bien, estaba ilusionado de jugar y no me arrepiento de nada. Estoy decepcionado por él, pensaba que estaba bien. Esto no lo podemos controlar. Vamos a ver qué lesión tiene. Espero que sea poco», explicó el técnico al término del choque.

Precisamente, tanto la presencia de Bale en el equipo titular como el hecho de que su recambio fuera el balear Asensio sirven para volver a poner sobre la mesa el papel de Isco en los actuales planteamientos del cuadro blanco. El malagueño venía avalado por una serie de actuaciones de mérito, pero en un choque de este calibre, ante el único equipo con capacidad para discutir la Liga a los de Concha Espina, Zizou ni le alineó en el once ni le dio un solo minuto.

Curiosamente, de este compromiso el único que saldrá reforzado es James Rodríguez. El colombiano aprovechó los apenas 10 minutos que le brindó el preparador galo para mostrarse muy activo y anotar un gol que evidencia su capacidad para seguir siendo decisivo dentro de una escuadra en la que existe una feroz competencia por la titularidad. Lógicamente, tras lo acontecido en un partido tan significativo, queda por ver qué decisiones toma Zidane de cara a choques venideros...