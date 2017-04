El Real Madrid recibe mañana al FC Barcelona en Liga tras haber eliminado al Bayern Múnich de la Liga de Campeones y después de conocer que se enfrentará al Atlético de Madrid en semifinales de este torneo. Además los culés ya han sido eliminados por la Juventus de Turín, si bien Zinedine Zidane no se fía de su rival.

«No especulo en lo que piensa el rival. Nosotros tenemos tres puntos en juego y haremos el máximo para ganar. Estamos ante nuestra afición y queremos hacer el máximo para ganar. No somos favoritos. La gente fuera puede pensar que hay uno más favorito que otro. Es un equipo muy bueno que ha demostrado mucho a lo largo de la temporada. Es un equipo que no va a tener presión por jugar en el Bernabéu. Tenemos que hacer un partido grande. Lo que pasó, pasó y es otro partido», ha afirmado el entrenador galo en rueda de prensa sobre los azulgranas.

Por otro lado no ha confirmado si mañana Gareth Bale será titular: «Va a estar con nosotros mañana. Verás el equipo el día del partido». Además ha hablado también de Marcelo, segundo capitán del equipo: «Es un jugador completo, pero lo que me gusta más es su carácter. Es muy positivo y da energía al grupo. Siempre está bromeando».

El técnico francés no ha querido valorar las últimas informaciones sobre Neymar y el recurso del FC Barcelona para que juegue, pero sí ha hablado de Cristiano Ronaldo: «Físicamente y mentalmente está preparado para hacer un gran partido, pero como todos. Siempre hablamos de Cristiano en las grandes citas, siempre lo ha demostrado como el martes y posiblemente lo demuestre mañana. La energía que transmite al grupo es impresionante. Es un gran partido de fútbol, no seré el actor principal, seré un espectador. Mis jugadores serán los actores principales y espero un gran partido».

Por último Zidane no cree que mañana se pueda decidir la Liga: «Creo que el partido no es decisivo pase lo que pase. Nos faltan siete finales y la primera comienza mañana. De aquí al final iremos partido a partido. Todos los partidos son importantes. No es un partido decisivo».