Tras meterse en la final de la Liga de Campeones y a tres partidos de poder conquistar de nuevo la Liga, el Real Madrid afronta un ilusionante final de temporada. Y su entrenador, Zinedine Zidane, ha analizado ahora la actualidad del cuadro merengue en rueda de prensa este sábado.

En primer lugar ha confirmado que Pepe no se podrá despedir mañana del Santiago Bernabéu, si bien no ha hablado de su futuro: «Su trayectoria ha sido espectacular. Ha pasado 10 años fantásticos en el club. Lo que pase el próximo año no te puedo decir. Pepe no va a estar mañana porque todavía se resiente de su lesión en las costillas. No está bien del todo para jugar. No voy a arriesgar».

Por otro lado el preparador se ha mostrado cauto pese a los buenos resultados y no quiere euforias ni favoritismos: «En el fútbol todo son detalles. Lo hemos hecho fenomenal, pero todavía no hemos hecho nada. Nos quedan tres finales de Liga. Pensaremos solo en el partido de mañana. Vamos a necesitar la ayuda de la afición. Vamos a pensar únicamente en este partido. Pensaré qué equipo pondré mañana. El miércoles ya veremos, seguramente habrá cambios. Tenemos más posibilidades que nunca. Estamos cerca. Quedan cuatro partidos, cuatro finales para intentar conseguir Liga y Champions. Pero todavía no hemos ganado nada. El trabajo, la concentración y la intensidad han de ser las mismas».

También ha hablado el galo sobre Gareth Bale: «Está cada día mejor, pero de momento no está con nosotros. No te puede decir cuándo estará». Asimismo le han cuestionado por Karim Benzema y los elogios que ha recibido tras su jugada del miércoles: «Me alegro por los elogios del Calderón. Si a mí me preguntas, yo no he tenido que esperar ese día para saber quién es Karim Benzema. Sabe hacer muchas más cosas que goles. Tenemos a Cristiano o Morata para meter goles. Me gusta cómo se asocia».

Por último se ha referido a su trayectoria en el banquillo y a las claves de su éxito: «Menos mal que me siento mejor después de un año. Es lógico. Creo que sólo el trabajo te puede mejorar en todo, la vida es así, si trabajas puedes lograr cosas. A mí me enseñaron eso. Y trato de hacerlo. Como hago lo que me gusta, toda la vida, estoy mejor. Cada día más a gusto. Luego, en detalles no te puedo decir. Estoy mejorando en todo. Pero esto no significa nada. Sabes dónde estoy y lo único que vale aquí es hacer lo posible por ganar. Más que egos se habla de personas. Tiene razón. Para mí es lo más bonito. Manejar a este grupo y hacerlo bien. Más que la táctica y estas cosas. Todo es importante, pero manejar a personas es más importante».